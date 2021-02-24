***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin TespitiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı ve 13'üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması13 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 2 29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında ortaklarımızın 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 29 Mart 2021 Pazartesi günü Saat 10:00' da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans salonuna gündemde yazan hususları görüşmek üzere davet edilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912495BIST