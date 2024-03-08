***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 08.03.2024Genel Kurul Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Denetçinin seçimi.10 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı_2023.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Invitation to General Assembly_2023.pdf - İlan MetniEK: 4 Information Document for General Assembly_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihli toplantısında Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans Salonu'nda gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257179BIST