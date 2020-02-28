***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.02.2020 16:37
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK'ya Yapılan Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822820
BIST
17:50105.661
En Yüksek
|Değişim
|: -4,31%
|| -4.757,77
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:506,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:506,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:50324,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,98
|Açılış
|: 324,24
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|44.564.653
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,84
|17.135.460
|% 11,70
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,86
|60.374.719
|% 9,12
|
|LINK
|26,38
|7.768.612
|% 9,10
|
|BUCIM
|3,39
|1.652.717
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|51.552.510
|% -11,70
|
|BAGFS
|14,33
|16.590.102
|% -10,66
|
|VERUS
|19,65
|4.581.663
|% -10,44
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,74
|1.632.813.087
|% -3,37
|
|ASELS
|27,64
|1.062.267.075
|% -1,22
|
|GARAN
|9,50
|559.193.377
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|309.646.634
|% -6,24
|
|ODAS
|1,95
|260.144.710
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,38
|218.279.471
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|175.068.598
|% -6,20
|
|THYAO
|11,74
|1.632.813.087
|% -3,37
|
|ODAS
|1,95
|260.144.710
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|259.922.770
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9823
|8,0224
|% 0,15
|
|Frank
|6,4165
|6,4551
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-18,53
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-1,68
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
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17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
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17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem