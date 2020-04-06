***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 16.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmenin 8. nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250,000,000 TL (İkiyüzellimilyon TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 3 yıl olarak belirlenmesine, ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu 02.04.2020 tarih ve 19/455 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834882BIST