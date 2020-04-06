***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.04.2020 10:33
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmenin 8. nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250,000,000 TL (İkiyüzellimilyon TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 3 yıl olarak belirlenmesine, ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu 02.04.2020 tarih ve 19/455 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834882
BIST
14:5591.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 1.930,40
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:556,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0383
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:557,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0302
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:55357,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,97
|Açılış
|: 357,54
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.777
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|17.840.390
|% -7,82
|
|RALYH
|7,59
|1.069.678
|% -5,13
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|376.157.309
|% 1,99
|
|SASA
|9,15
|370.156.166
|% 8,67
|
|PETKM
|3,47
|350.358.029
|% 1,76
|
|THYAO
|9,15
|295.357.617
|% 2,46
|
|ASELS
|23,70
|222.818.760
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,07
|125.352.804
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|350.358.029
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,86
|169.502.993
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|34.697.038
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3092
|8,3509
|% 0,86
|
|Frank
|6,8958
|6,9374
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7948
|1,8038
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|357
|358
|6,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2035, 31 artarak (% 1.91 ) 108, 502
-
15:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, PETKM, YKBNK
-
15:07XU100
Endeks 91, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 4, 970.00 milyon TL de
-
15:07MAALT
Yüzde 9.98 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 676 adet işlem
-
15:06ETYAT
Yüzde 9.30 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 532, 833 adet işlem