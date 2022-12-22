***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.12.2022 15:17
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 3 yıl olarak belirlenmesine, finansman bonosu ve/veya tahvillerin iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olmasına, İhraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi dâhil tüm kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin ve sözleşmelerin imzalanması dâhil sair tüm işlemlerin yapılması hususlarında Finans Genel Müdür Yardımcısı Jason Cole South ile birlikte Genel Müdür Vecih Yılmaz, Mali İşler Grup Müdürü Erdem Erdoğan veya Hazine Müdürü Hakan Semerci'den herhangi birinin müştereken hareket etmek üzere yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089166
BIST
15:505.481
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:48
|ULUFA
|9,46
|361.533.798
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.457.684
|% 9,99
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|BRKVY
|25,10
|2.007.021
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.784.952
|% 9,99
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|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|EGEPO
|20,56
|26.424.847
|% -4,46
|
|PAMEL
|232,30
|35.404.911
|% -4,05
|
|SUNTK
|62,00
|45.391.321
|% -3,65
|
|THYAO
|143,00
|4.891.433.918
|% 0,07
|
|EKGYO
|8,21
|3.851.466.510
|% 2,11
|
|ENKAI
|28,08
|3.608.683.608
|% 5,01
|
|VAKBN
|12,39
|2.760.995.106
|% 0,90
|
|AKBNK
|19,99
|2.731.457.426
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,21
|3.851.466.510
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,39
|2.760.995.106
|% 0,90
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|ISCTR
|12,99
|2.654.320.183
|% 1,80
|
|SKBNK
|3,17
|600.235.613
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,08
|2.182.035.630
|% 0,67
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6684
|18,6716
|% 0,06
|
|Euro
|19,8684
|19,8854
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4062
|22,5185
|% -0,35
|
|Frank
|20,0544
|20,1752
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9488
|4,9736
|% 0,06
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.817
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,86
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.345
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.557
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
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|B. Petrol
|83,41
|83,41
|1,21
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Seans Raporu
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15:59XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 68, 912.00 milyon TL de