***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.10.2023 18:51
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 1.500.000.000.-TL'ye (Birmilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 55/1199 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198798
BIST