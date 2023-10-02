***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024Ek AçıklamalarSermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 1.500.000.000.-TL'ye (Birmilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 55/1199 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198798BIST