***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca Akçansa Çimento`nun Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş'den tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin ve Akçansa Çimento`nun HC Trading Malta Ltd.'e yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden çimento ve klinker satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2019 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'unu geçmesi ve 2020 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir Bu kapsamda, Şirket'in hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP' ta duyurulmasına karar verilmiştir.Akçansa Çimento'nun 2019 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri ve HC Trading Malta Ltd.'e yaptığı çimento ve klinker satış işlemleri piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Akçansa Çimento'nun 2020 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve HC Trading Malta Ltd. ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861191BIST