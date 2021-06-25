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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.06.2021 18:06



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca Akçansa Çimento`nun Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.' den tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2020 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'unu geçmesi ve 2021 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi Akçansa Çimento`nun HC Trading Malta Ltd.'e yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden çimento ve klinker satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2020 yılı finansal tablolarında yer alan satışlar tutarının %10'unu geçmesi ve 2021 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle iş bu Raporda söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.  Akçansa Çimento'nun 2020 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri ve HC Trading Malta Ltd.'e yaptığı çimento ve klinker satış işlemleri piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Akçansa Çimento'nun 2021 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve HC Trading Malta Ltd. ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944235


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