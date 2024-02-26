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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

26.02.2024 18:30
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun sonuç bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca
Akçansa Çimento`nun  Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.' den tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemleri ve HC Trading şirketlerinden tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden kömür&petrokok alım işlemlerinin, 2022 yılı için %10 sınırını aşmamakla birlikte 2023 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi Akçansa Çimento`nun HC Trading şirketlerine yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden çimento ve klinker satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışlar tutarının %10'unu geçmesi ve 2024 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi,
nedeniyle iş bu Raporda söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
Akçansa Çimento'nun 2023 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri ve HC Trading şirketleri ile yapmış olduğu kömür&petrokok alım işlemleri ile çimento ve klinker satış işlemleri piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Akçansa Çimento'nun 2024 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve HC Trading şirketleri ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252038


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