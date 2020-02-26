***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AKCNS, TRAAKCNS91F3 Peşin 0,2420000 24,2 15 0,2057000 20,57Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2020 30.03.2020 27.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AKCNS, TRAAKCNS91F3 0 0Ek AçıklamalarKar Dağıtım Tablosu Ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 191.447.068,252. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 220.351.173,54Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 87.313.818 67.913.829,284. Vergiler ( - ) 12.345.052 6.401.416,395. Net Dönem Kârı 75.220.457 61.512.412,896. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 75.220.457 61.512.412,89Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.865.148,31 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 79.085.605,31 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 0* Nakit 9.572.353,41 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 36.757.837,11 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.675.783,71 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 27.785.160,1119. Olağanüstü Yedek 25.214.482,77 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 16.278.721,45Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 39.380.661,94 0 52,35 0,2057 20,57TOPLAM 39.380.661,94 0 52,35 0,2057 20,57Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 87.313.818 TL Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir.Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2019 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 75.220.457 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TLİkinci Kâr Payı 36.757.837,71 TLToplam Brüt Kâr Payı 46.330.190,52 TLGenel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 3.675.783,71 TLOlağanüstü Yedek 25.214.482,77 TLKar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında iseOrtaklara dağıtılacak 46.330.190,52 TL brüt kâr payının 30.051.469,07 TL net dağıtılabilir dönem kârından 16.278.721,45 TL'nin Olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 27.785.160,12 TL'sinin 2019 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,Böylelikle, 2019 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %24,20 (Brüt), % 20,57 (Net) oranında toplam 46.330.190,52 TL Kar Payının 26 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821877BIST