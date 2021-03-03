***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 17:16
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Gerekli İzin ve Onayların Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 25.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 03.03.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akçansa Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914857
BIST
17:251.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:257,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0647
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:258,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:25409,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 409,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:23
|INDES
|27,72
|297.795.411
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.544.897
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.299.870
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.854.680
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.376.482
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|53,80
|43.966.838
|% -8,81
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,97
|3.361.497.109
|% 1,08
|
|PETKM
|5,72
|1.801.905.756
|% 3,25
|
|KRDMD
|7,09
|1.756.233.304
|% 3,81
|
|GARAN
|9,21
|1.678.332.392
|% 0,11
|
|SISE
|7,61
|1.394.046.603
|% -1,55
|
|PETKM
|5,72
|1.801.905.756
|% 3,25
|
|EKGYO
|2,42
|699.744.389
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|1.756.233.304
|% 3,81
|
|THYAO
|14,97
|3.361.497.109
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,30
|710.102.928
|% 2,17
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4195
|7,4259
|% 0,89
|
|Euro
|8,9487
|8,9584
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,3387
|10,3906
|% 0,90
|
|Frank
|8,0590
|8,1075
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% 0,95
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-17,49
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.698
|2.768
|-2,88
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-1,39
|
|Çeyrek
|654
|669
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|1,15
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 18 kaybederek (% -0.01 ) 1, 615
-
17:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, KRDMD
-
17:33XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 27, 270.00 milyon TL de
-
17:33OZKGY
Yüzde 5.30 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 982 adet işlem
-
17:33OZKGY
Yüzde 5.30 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 982 adet işlem