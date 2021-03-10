***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme Anonim şirketi arasında 10 Mart 2021 tarihli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi derecelendirme çalışması neticesinde çıkacak olan sonuç hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916817BIST