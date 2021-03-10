***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.03.2021 15:06
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme Anonim şirketi arasında 10 Mart 2021 tarihli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi derecelendirme çalışması neticesinde çıkacak olan sonuç hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916817
BIST
17:161.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:167,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0678
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:168,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0795
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:16416,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,04
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:16
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.369.882
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|BFREN
|1.226,30
|55.966.649
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,46
|17.145.855
|% -5,28
|
|IZMDC
|3,06
|64.622.021
|% -5,26
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|VKFYO
|9,37
|157.941.524
|% -4,39
|
|GARAN
|9,16
|2.707.679.962
|% 1,55
|
|SASA
|46,46
|1.549.677.604
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.066.291.504
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,60
|1.064.359.793
|% 2,98
|
|GUBRF
|84,10
|986.674.186
|% 3,76
|
|GARAN
|9,16
|2.707.679.962
|% 1,55
|
|PETKM
|6,27
|1.066.291.504
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,38
|376.021.359
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,60
|1.064.359.793
|% 2,98
|
|ODAS
|3,90
|513.006.975
|% -0,51
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5344
|7,5394
|% -0,89
|
|Euro
|8,9810
|8,9893
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,4498
|10,5022
|% -0,94
|
|Frank
|8,0734
|8,1220
|% -1,21
|
|Riyal
|1,9998
|2,0098
|% -1,21
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,93
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|0,66
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:32IZFAS
Yüzde 6.41 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 501 adet işlem
-
17:31TRGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 511, 722 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 22, 530.00 milyon TL de
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369