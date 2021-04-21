***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.04.2021 12:30
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme Anonim şirketi tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışması sonucunda oluşan rapor ekte ka
12:331.348
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,45
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:338,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:339,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0836
|Açılış
|: 9,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:33467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,60
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,63
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|JANTS
|777,50
|47.921.800
|% 9,58
|
|MTRKS
|43,68
|102.823.801
|% 9,53
|
|ATLAS
|2,07
|7.524.665
|% 9,52
|
|FENER
|34,82
|75.359.692
|% 8,81
|
|BJKAS
|9,00
|9.680.202
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.296.688
|% -9,93
|
|YAYLA
|2,86
|9.835.760
|% -9,78
|
|ANELE
|4,47
|85.308.450
|% -9,70
|
|ODAS
|2,47
|181.982.030
|% -9,19
|
|PETKM
|6,42
|678.881.187
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|482.422.557
|% -1,69
|
|EREGL
|18,19
|467.283.146
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,17
|331.559.953
|% -0,42
|
|THYAO
|11,14
|237.530.733
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,07
|225.377.342
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|678.881.187
|% -2,28
|
|ODAS
|2,47
|181.982.030
|% -9,19
|
|GARAN
|6,97
|482.422.557
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|118.675.482
|% -0,54
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1877
|8,1889
|% 1,01
|
|Euro
|9,8432
|9,8525
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,3458
|11,4027
|% 0,67
|
|Frank
|8,8721
|8,9255
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% 0,72
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,70
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|29,25
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|14,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,73
|