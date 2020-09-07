***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu1 HaftaKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttp://www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi/Kurumsal Kimlik / Ana SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2019 Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKamuyu aydınlatma platformunda yayımlanmamış olup Kurumsal İnternet sitemizde http://www.akcansa.com.tr Yatırımcı Merkezi-Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Sami Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Markus C. Slevogt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Sami Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Markus C. Slevogt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dinçer Bulan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Markus C. Slevogt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Sami Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873740BIST