***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.11.2022 17:09
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12870 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine göre Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082618
BIST
17:144.950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 75,82
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:1418,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:1419,4536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0470
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:141.048,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.048,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:12
|CEOEM
|16,50
|123.701.106
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.218.066
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|407.103.910
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,00
|266.050.156
|% -9,05
|
|MZHLD
|15,50
|55.704.758
|% -8,72
|
|IHAAS
|87,40
|67.183.933
|% -8,15
|
|MIATK
|130,40
|147.666.520
|% -7,12
|
|THYAO
|115,90
|8.715.995.295
|% 1,85
|
|PETKM
|18,21
|4.636.113.376
|% 4,96
|
|EREGL
|42,18
|4.284.816.076
|% 0,72
|
|ASELS
|48,82
|4.092.066.810
|% 1,29
|
|ISCTR
|10,48
|3.846.245.443
|% 2,24
|
|EKGYO
|6,98
|3.334.671.254
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,80
|1.314.245.994
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,48
|3.846.245.443
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,95
|3.672.066.907
|% 4,37
|
|VAKBN
|10,17
|2.732.667.774
|% 6,38
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6139
|18,6216
|% -0,06
|
|Euro
|19,4329
|19,4453
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,3784
|22,4906
|% -0,42
|
|Frank
|19,6458
|19,7642
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% -0,11
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,75
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.002
|7.067
|-42,00
|
|Yarım
|3.396
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-2,20
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27EUYO
Yüzde 9.19 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 825, 033 adet işlem
-
17:26ERSU
Yüzde 4.95 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 312, 788 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 4, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 99, 106.00 milyon TL de
-
17:25FENER
Yüzde 5.91 oranında artışla 65.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 159, 161 adet işlem
-
17:24TEZOL
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 599, 292 adet işlem