***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 14:17
Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2020 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve
Yönetim Kurulu
Başkanlığına Sn.Tamer SAKA'nın Başkan Yardımcılığına Sn.Hayrullah Hakan
GÜRDAL'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832078
BIST
17:2389.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -130,02
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:236,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:236,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:23335,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,54
|Açılış
|: 335,45
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|109.021.611
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.640.022
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.128.163
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.509.101
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.997.759
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,34
|1.323.557.031
|% 2,19
|
|THYAO
|8,71
|1.239.712.374
|% 5,07
|
|GARAN
|7,54
|1.185.358.076
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|380.111.954
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|369.827.941
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|369.827.941
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.185.358.076
|% -0,53
|
|ODAS
|1,25
|185.652.884
|% -1,57
|
|THYAO
|8,71
|1.239.712.374
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|351.850.610
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5695
|7,6074
|% 0,65
|
|Frank
|6,5601
|6,5996
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7152
|1,7238
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,37
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|26,57
|26,57
|-0,58
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