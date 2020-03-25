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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 14:52
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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Akçansa olarak Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak hem müşterilerimiz hem de bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Ülke olarak COVID-19 mücadelesinin içinde olduğumuz bu günlerde, Şirketimiz bünyesinde birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi bugün de hiçbir çalışanımızın bu süreçten doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasıdır. Bu anlayışla Şirket olarak COVID-19 konusunda en yüksek düzeyde önlemleri en başından beri kademeli olarak hayata geçirdik.
Sürecin başında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlarımızı bu konuda düzenli olarak bilgilendirdik.  Şubat ayında virüsün Avrupa'da ve komşularımızda yayılmaya başlamasından itibaren çalışanlarımızın tüm yurt dışı iş seyahatlerini durdurduk. Mecburi hallerde yurt dışına çıkılması durumunda ise Türkiye'yyan 14 gün karantina kuralını uyguladık. Bu süreçte çalışma ve ortak alanları dezenfekte etme, şirketimize ziyaretçi girişinin durdurma, riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirme ve uzaktan çalışma gibi uygulamaları kademeli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'muzun kamuoyuna açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri paralelinde hayata geçirdik. Bu bağlamda ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma modeline geçiş yaptık. Gelişmeleri anlık takip ederek durumun gerektirdiği yeni uygulama ve aksiyonları hayata geçirmeye devam edeceğiz.
COVID-19'un derin etkilerinin görüldüğü diğer alan olan ekonomide Şirketimize ve paydaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına planlamalarımızı ve senaryo analizlerimizi güncelliyoruz. Bu dönemde ihracat ve tedarik süreçlerinde devamlılık ve işletme sermayesi yönetimi birinci önceliğimiz olacaktır.  
Akçansa olarak teknolojik alt yapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmalar sonucu süreçlerimizi kesintiye uğratmadan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sağlık ve iş güvenliği konusunda önemleri en üst düzeyde alarak üretmeye ve üstümüze düşen toplumsal hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da özellikle belirtmek isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832090


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