***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 17:01
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Umut Zenar'ın 01.09.2020 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmasına, boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Sn. Mehmet Zeki Kanadıkırık'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869409
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|% 3,30
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|RTALB
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|KRDMD
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|% 4,40
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|YKBNK
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|356.360.133
|% 1,45
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|PETKM
|3,84
|613.815.975
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|GARAN
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|% 0,77
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|Sterlin
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|39,86
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|Altın Gr.
|471
|471
|10,53
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|Cumhuriyet
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|3.179
|6,00
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|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
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|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
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|757
|774
|16,09
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|27,49
|1,03
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|6,52
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