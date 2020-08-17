***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Umut Zenar'ın 01.09.2020 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmasına, boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Sn. Mehmet Zeki Kanadıkırık'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869409BIST