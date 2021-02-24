***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihli toplantısında, 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Mehmet SAMİ ve Sn. Markus Christian SLEVOGT' un aday gösterilmeleri yönünde karar almıştır.Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912494BIST