***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 21:30
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihli toplantısında, 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Mehmet SAMİ ve Sn. Markus Christian SLEVOGT' un aday gösterilmeleri yönünde karar almıştır.
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912494
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|415
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|Cumhuriyet
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|2.810
|38,00
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|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|1.368
|20,17
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|Gümüş.Ons
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|27,72
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|Gümüş Gr.
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|6,41
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