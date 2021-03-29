***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Tamer SAKA' nın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921431BIST