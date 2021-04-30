***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 14:10
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
netim Kurulu Başkanlığı görevine 12.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Burak Turgut ORHUN'un atanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933274
BIST
14:101.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:108,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0677
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:1010,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:10471,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,04
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,09
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:10
|INTEM
|44,26
|8.442.585
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|83.822.866
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|69.987.062
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.958.197
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,90
|819.830.092
|% 5,07
|
|THYAO
|12,15
|559.711.563
|% 1,42
|
|EREGL
|19,06
|550.461.490
|% -1,04
|
|PETKM
|6,73
|528.044.508
|% 0,45
|
|GARAN
|7,21
|478.027.424
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|197.339.576
|% -1,09
|
|PETKM
|6,73
|528.044.508
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,10
|164.703.227
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|478.027.424
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,14
|403.919.805
|% 0,28
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2665
|8,2707
|% 0,83
|
|Euro
|9,9954
|10,0014
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4820
|11,5396
|% 0,73
|
|Frank
|9,0686
|9,1233
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2007
|2,2117
|% 0,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,12
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-1,11
|