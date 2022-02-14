***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı olan Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Şirketimiz mülkiyetinde bulunan payların tamamı22.10.2021 tarihinde üçüncü kişilere devredilmiş ve anılan pay devri 04.11.2021 tarih ve 10444 sayılıTTSG'de yayımlanmıştır.Bu nedenle, Şirketimizin 31.12.2021 tarihli yıl sonu ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tabloları konsolide olarak hazırlanmayacak ve finansal tablo bildirimlerinde konsolide olmayan finansal tablolarınilan sürelerine uyulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001700BIST