***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 16:35
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli kararı ile, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sn.Gilles COVELLO'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılacak olması nedeniyle boşalacak olan İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı görevine 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Sn.Gergely BOROSI'nin atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015068
BIST
16:202.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,27
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:2014,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:2016,2372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0128
|Açılış
|: 16,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:20910,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,56
|Açılış
|: 910,17
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ULUSE
|124,60
|4.179.209
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|130.756.436
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,82
|439.922.640
|% 9,14
|
|KARSN
|5,94
|1.173.470.404
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,40
|173.547.427
|% 7,49
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|346,00
|79.456.753
|% -7,68
|
|ITTFH
|1,36
|51.992.123
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|26.110.869
|% -5,72
|
|AYCES
|68,45
|2.877.980
|% -5,00
|
|GARAN
|12,53
|4.774.362.256
|% 2,70
|
|THYAO
|32,78
|2.683.415.880
|% 1,61
|
|PETKM
|9,43
|2.235.773.340
|% 4,43
|
|TUPRS
|227,80
|1.864.467.186
|% 6,25
|
|KRDMD
|15,45
|1.791.881.878
|% 0,98
|
|GARAN
|12,53
|4.774.362.256
|% 2,70
|
|PETKM
|9,43
|2.235.773.340
|% 4,43
|
|AKBNK
|7,33
|1.720.335.888
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,13
|901.619.980
|% 1,23
|
|ODAS
|1,74
|364.571.315
|% 2,96
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,6946
|% 0,16
|
|Euro
|16,2264
|16,2372
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,2067
|19,3030
|% -0,08
|
|Frank
|15,8100
|15,9052
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-13,24
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.030
|6.122
|-37,00
|
|Tam
|6.002
|6.151
|-35,14
|
|Yarım
|2.901
|2.976
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,09
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,55
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35ISFIN
Yüzde 8.57 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 224, 434 adet işlem
-
16:34ASUZU
Yüzde 7.22 oranında artışla 80.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 192, 169 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 2, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 31, 866.00 milyon TL de
-
16:33KARSN
Yüzde 8.00 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 865, 975 adet işlem
-
16:32TUPRS
Yüzde 6.16 oranında artışla 227.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 362, 988 adet işlem