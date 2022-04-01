***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli kararı ile, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sn.Gilles COVELLO'nun 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılacak olması nedeniyle boşalacak olan İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı görevine 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Sn.Gergely BOROSI'nin atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015068BIST