***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.04.2022 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cevdet ALEMDAR'ın istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 20.04.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Duygu KIRCA'nın atanmasına karar verilmiştir.Sn. Duygu KIRCA'nın özgeçmişi ekte yer almakta olup, yapılan atama 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 5'inci gündem maddesinde ortakların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022303BIST