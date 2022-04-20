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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 15:32
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2022 tarihli kararı ile   Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cevdet ALEMDAR'ın istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 20.04.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Duygu KIRCA'nın atanmasına karar verilmiştir.
Sn. Duygu KIRCA'nın özgeçmişi ekte yer almakta olup, yapılan atama 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 5'inci gündem maddesinde ortakların onayına sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022303


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Tam 6.068 6.220 -48,88  
Yarım 2.933 3.009 -23,64  
Çeyrek 1.471 1.504 -11,82  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 -0,05  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,03  
B. Petrol 108 108 0,67  
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