***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 15:32
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.04.2022 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cevdet ALEMDAR'ın istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 20.04.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Duygu KIRCA'nın atanmasına karar verilmiştir.
Sn. Duygu KIRCA'nın özgeçmişi ekte yer almakta olup, yapılan atama 29.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 5'inci gündem maddesinde ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022303
BIST
16:432.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,28
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:4314,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:4315,9116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0956
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:43919,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 919,10
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:43
|DAGI
|3,54
|50.075.067
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|328,70
|104.861.334
|% 8,45
|
|AYEN
|17,00
|23.971.247
|% 7,12
|
|MANAS
|26,64
|68.985.188
|% 6,99
|
|EDATA
|16,20
|51.360.653
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,21
|17.280.926
|% -7,23
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,96
|3.510.002.491
|% 0,52
|
|SISE
|18,37
|2.419.451.933
|% 2,23
|
|GARAN
|14,25
|2.182.478.273
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,31
|1.582.693.983
|% 1,72
|
|KRDMD
|16,29
|1.366.166.419
|% -0,67
|
|ODAS
|2,62
|1.001.471.213
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,31
|1.582.693.983
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,93
|804.287.524
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|402.018.009
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|365.958.312
|% 2,29
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6723
|14,6751
|% 0,17
|
|Euro
|15,9016
|15,9116
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0976
|19,1934
|% 0,59
|
|Frank
|15,4055
|15,4983
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9008
|3,9204
|% 0,15
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|0,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.068
|6.220
|-48,88
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-23,64
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:57OYLUM
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 372 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TTKOM, KCHOL
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 12 artarak (% 0.49 ) 2, 282
-
16:56
SMART, GSDDE, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:56
OYAYO, ARMDA, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında