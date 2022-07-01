***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 19:25
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Duygu Kırca 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine yapılacak atama hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040883
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0677
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0354
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05971,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,57
|Açılış
|: 971,66
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7619
|16,7661
|% 0,41
|
|Euro
|17,4287
|17,4920
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,1327
|20,2337
|% -0,67
|
|Frank
|17,3432
|17,4477
|% -0,38
|
|Riyal
|4,4505
|4,4728
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,35
|
|Altın Gr.
|971
|971
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.581
|-9,00
|
|Yarım
|3.166
|3.218
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.609
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,68
|