***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren şirketimizde "İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı" görevini yürütmekte olan Berrin Yılmaz, Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonuna atanması nedeniyle 31 Ağustos 2022 tarihinde şirketimizden ayrılacak olup, yerine yapılacak atama hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057549BIST