***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 16:00
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren şirketimizde "İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı" görevini yürütmekte olan Berrin Yılmaz, Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonuna atanması nedeniyle 31 Ağustos 2022 tarihinde şirketimizden ayrılacak olup, yerine yapılacak atama hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057549
BIST
17:413.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 46,80
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:4118,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:4118,0612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0949
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0366
17:411.011,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.011,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CMBTN
|323,40
|70.643.071
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|70.299.336
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.033.496
|% 9,99
|
|CANTE
|91,60
|28.739.529
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,31
|515.822.251
|% -8,14
|
|GLRYH
|3,82
|58.340.303
|% -6,83
|
|GZNMI
|38,56
|336.909.540
|% -6,59
|
|SANFM
|20,00
|26.106.330
|% -5,57
|
|PETKM
|12,01
|6.487.693.409
|% 3,53
|
|THYAO
|67,95
|4.606.007.462
|% -0,80
|
|AKBNK
|10,77
|3.212.504.130
|% 1,60
|
|EKGYO
|3,90
|2.858.053.497
|% 6,56
|
|SASA
|53,25
|2.845.579.429
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,90
|2.858.053.497
|% 6,56
|
|PETKM
|12,01
|6.487.693.409
|% 3,53
|
|YKBNK
|5,81
|2.715.659.669
|% 2,47
|
|AKBNK
|10,77
|3.212.504.130
|% 1,60
|
|DOHOL
|5,00
|1.271.893.136
|% 0,81
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1014
|18,1082
|% 0,13
|
|Euro
|18,0414
|18,0589
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,2688
|21,3755
|% -0,29
|
|Frank
|18,7450
|18,8579
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8058
|4,8299
|% 0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.826
|6.884
|-53,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-3,58
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55AFYON
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 818, 843 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, EKGYO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 4 artarak (% 1.66 ) 2, 721
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, CANTE, SILVR, BJKAS, DOGUB, CMBTN, BERA, BUCIM, SNPAM, HKTM
-
17:54
BUCIM, MEPET, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında