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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.08.2022 16:00
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren şirketimizde "İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı" görevini yürütmekte olan Berrin Yılmaz, Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonuna atanması nedeniyle 31 Ağustos 2022 tarihinde şirketimizden ayrılacak olup, yerine yapılacak atama hakkında ayrıca açıklama yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057549


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Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,01  
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