***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli kararı ile, Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 01.03.2023 tarihi itibariyle Sn. Ayça KUT'un atanmasına karar verilmiştir. Ayça Kut, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Örgütsel Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayça Kut, iş hayatına 1995 yılında Uni Credit Bankasında İş Çözümleri Analisti olarak başlamıştır. Kendisi, 1998-2010 yılları arasında Lafarge-Holcim'de İnsan Kaynakları İş Birimi Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Vodafone'da İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Leroy Merlin'de İnsan Kaynakları Direktörü, 2014-2015 yılları arasında Dow Kimyasal'da Global İnsan Kaynakları Direktörü, 2016-2021 yılları arasında International Paper'da İnsan Kaynakları Bölge Müdürü- İspanya, Portekiz ve Fransa olarak görev yapmıştır. Ayça Kut, Mayıs 2021 tarihinden bu zamana kadar Co-Active Eğitim Danışmanlık'ta dönüşüm ve kariyer koçluğu vermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117550BIST