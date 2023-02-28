***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 16:00
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli kararı ile, Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 01.03.2023 tarihi itibariyle Sn. Ayça KUT'un atanmasına karar verilmiştir. Ayça Kut, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Örgütsel Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayça Kut, iş hayatına 1995 yılında Uni Credit Bankasında İş Çözümleri Analisti olarak başlamıştır. Kendisi, 1998-2010 yılları arasında Lafarge-Holcim'de İnsan Kaynakları İş Birimi Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Vodafone'da İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Leroy Merlin'de İnsan Kaynakları Direktörü, 2014-2015 yılları arasında Dow Kimyasal'da Global İnsan Kaynakları Direktörü, 2016-2021 yılları arasında International Paper'da İnsan Kaynakları Bölge Müdürü- İspanya, Portekiz ve Fransa olarak görev yapmıştır. Ayça Kut, Mayıs 2021 tarihinden bu zamana kadar Co-Active Eğitim Danışmanlık'ta dönüşüm ve kariyer koçluğu vermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117550
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.109,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.110,06
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8743
|18,8835
|% -0,02
|
|Euro
|20,0144
|20,0243
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7800
|22,8943
|% 0,34
|
|Frank
|20,0715
|20,1924
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0168
|5,0419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,86
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.519
|7.595
|22,00
|
|Yarım
|3.673
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,15
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK