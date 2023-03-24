***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Burak Turgut ORHUN' un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127708BIST