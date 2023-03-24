***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 13:36
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Burak Turgut ORHUN' un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127708
BIST
15:525.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,42
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5219,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5220,5110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1206
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:521.226,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:52
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.819.059
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.794.212
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.363.682
|% -9,95
|
|IZINV
|23,10
|31.257.116
|% -9,06
|
|POLTK
|1.960,10
|20.397.234
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,50
|4.206.607.458
|% 1,84
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|THYAO
|127,50
|2.188.197.876
|% -1,47
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|KOZAL
|21,54
|1.753.233.674
|% 2,18
|
|KATMR
|1,44
|199.769.052
|% 9,92
|
|ISCTR
|13,97
|1.858.673.741
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,97
|801.389.594
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,41
|1.087.046.917
|% -1,70
|
|EREGL
|37,24
|3.290.635.194
|% 0,38
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0655
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4947
|20,5110
|% -0,58
|
|Sterlin
|23,2125
|23,3290
|% -0,43
|
|Frank
|20,6533
|20,7778
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|3,86
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|4,89
|
|Cumhuriyet
|8.252
|8.377
|76,00
|
|Tam
|8.273
|8.359
|20,00
|
|Yarım
|4.056
|4.090
|9,00
|
|Çeyrek
|2.028
|2.045
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,37
|0,23
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-2,50
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem
-
16:04SMART
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 110, 288 adet işlem
-
16:03IZINV
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 339 adet işlem