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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2023 10:23
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla, bilime dayalı emisyon azaltım hedefi belirlemek üzere SBTi (Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi, Scienced Based Targets Initiative) taahhüt mektubunu imzalamıştır.  SBTi, küresel ısınmayı 1.5 santigrat derece ile sınırlı tutma hedefine ulaşmak için iklim değişikliği ile mücadelede şirketlere yol göstermek amacıyla faaliyette bulunan, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ortak girişimidir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. mevcut iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini gözden geçirerek, en güncel iklim bilimi ve SBTi kriterleri ile uyumlu bilime dayalı hedeflerini belirlemeyi, belirlenen hedefi SBTi tarafından doğrulanmak üzere sunmayı ve en geç 24 ay içinde açıklamayı taahhüt etmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136654


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