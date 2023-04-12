***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 10:23
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla, bilime dayalı emisyon azaltım hedefi belirlemek üzere SBTi (Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi, Scienced Based Targets Initiative) taahhüt mektubunu imzalamıştır. SBTi, küresel ısınmayı 1.5 santigrat derece ile sınırlı tutma hedefine ulaşmak için iklim değişikliği ile mücadelede şirketlere yol göstermek amacıyla faaliyette bulunan, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ortak girişimidir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A. Ş. mevcut iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini gözden geçirerek, en güncel iklim bilimi ve SBTi kriterleri ile uyumlu bilime dayalı hedeflerini belirlemeyi, belirlenen hedefi SBTi tarafından doğrulanmak üzere sunmayı ve en geç 24 ay içinde açıklamayı taahhüt etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136654
BIST
10:165.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,92
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.138
En Düşük
5.121
10:1619,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1621,1485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1213
|Açılış
|: 15,7254
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5538
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:161.251,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,66
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:16
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.369.212
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|KRGYO
|17,82
|2.076.470
|% 7,35
|
|HEDEF
|21,96
|11.957.778
|% -7,11
|
|ONCSM
|112,00
|20.557.522
|% -6,67
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|LIDER
|116,70
|9.287.497
|% -3,95
|
|CRDFA
|4,15
|9.563.223
|% -3,94
|
|KOZAL
|22,70
|545.303.577
|% 1,70
|
|THYAO
|133,70
|512.570.328
|% 0,53
|
|ISCTR
|12,22
|282.563.498
|% 0,58
|
|SISE
|44,38
|275.702.529
|% 0,77
|
|GESAN
|83,05
|209.224.571
|% -1,72
|
|ZOREN
|5,31
|145.842.456
|% -0,93
|
|KOZAL
|22,70
|545.303.577
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,60
|60.802.797
|% 1,56
|
|EKGYO
|7,13
|166.638.356
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,22
|282.563.498
|% 0,58
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3058
|19,3140
|% 0,15
|
|Euro
|21,0468
|21,1485
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,9323
|24,0524
|% 0,11
|
|Frank
|21,3245
|21,4529
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1327
|5,1585
|% 0,08
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,61
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|7,77
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.576
|8.655
|38,00
|
|Yarım
|4.189
|4.235
|18,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.118
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,20
|