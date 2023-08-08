***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 14:12
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Haziran 2023 tarihli Finansal Sonuçlara ilişkin Bilgilendirme Bülteni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182069
BIST
'
14:597.437
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -32,73
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
14:5927,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0603
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
14:5929,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5680
14:591.676,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.676,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.525.897.964
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.124.556
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|98.828.288
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.973.280
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|100.747.399
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|281.791.811
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,70
|7.947.643.358
|% -1,95
|
|KOZAL
|28,28
|4.714.303.335
|% 3,44
|
|ASTOR
|114,40
|4.087.481.293
|% 6,62
|
|ISCTR
|16,34
|3.044.588.261
|% 1,05
|
|YKBNK
|14,84
|2.901.111.701
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,01
|1.933.722.025
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,95
|1.010.208.173
|% -4,26
|
|YKBNK
|14,84
|2.901.111.701
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,19
|594.616.720
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,34
|3.044.588.261
|% 1,05
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0158
|27,0213
|% 0,22
|
|Euro
|29,5814
|29,6025
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2254
|34,3970
|% -0,49
|
|Frank
|30,6689
|30,8537
|% -0,40
|
|Riyal
|7,1807
|7,2167
|% 0,13
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|