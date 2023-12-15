***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sayın Ayça KUT'un İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılması üzerine boşalan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Ülgen ERYÜREK ASLAN'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226128BIST