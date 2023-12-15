***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 15:26
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sayın Ayça KUT'un İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılması üzerine boşalan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Ülgen ERYÜREK ASLAN'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226128
BIST
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16:327.928
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 114,31
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3229,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0969
|Açılış
|: 29,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3231,7403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1808
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:321.906,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.907,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|46.996.353
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.687.004
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|549.771.424
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|233.664.764
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|592.669.611
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.163.066
|% -9,87
|
|THYAO
|253,75
|5.606.729.504
|% 0,59
|
|ISCTR
|24,44
|4.776.884.124
|% 1,75
|
|EREGL
|41,34
|3.798.749.052
|% 5,51
|
|YKBNK
|21,72
|3.485.770.284
|% 1,02
|
|AKBNK
|39,16
|3.304.211.524
|% 2,14
|
|ISCTR
|24,44
|4.776.884.124
|% 1,75
|
|YKBNK
|21,72
|3.485.770.284
|% 1,02
|
|MOBTL
|5,37
|795.726.336
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,33
|888.160.569
|% 0,96
|
|EREGL
|41,34
|3.798.749.052
|% 5,51
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0537
|29,0576
|% 0,33
|
|Euro
|31,7287
|31,7459
|% -0,55
|
|Sterlin
|36,9055
|37,0906
|% 0,11
|
|Frank
|33,3366
|33,5374
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7193
|7,7580
|% 0,30
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:30
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 47 artarak (% 1.61 ) 8, 628
-
16:45XU100
Endeks 7, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 64, 503.00 milyon TL de
-
16:44HEKTS
Yüzde 8.82 oranında artışla 23.44 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 388, 907 adet işlem
-
16:42BJKAS
Yüzde 8.23 oranında artışla 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 009 adet işlem
-
16:41ETYAT
Yüzde 6.63 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 473 adet işlem