***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 12:09
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasındaki yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca -Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında, -Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE + 3 oranında zam yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246017
BIST
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15:098.672
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 175,05
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:0930,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:0932,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1016
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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32,9495
En Düşük
32,7715
15:091.985,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.985,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
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2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:09
|METUR
|8,58
|41.503.441
|% 40,43
|
|DOFER
|43,56
|288.183.522
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|155.469.288
|% 9,98
|
|NUHCM
|349,75
|188.648.775
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.455.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.777.062
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,75
|6.766.674.579
|% 1,47
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|TUPRS
|155,20
|3.432.482.176
|% 3,47
|
|KCHOL
|170,40
|3.231.900.535
|% 6,04
|
|AKBNK
|40,30
|2.631.999.239
|% 1,92
|
|EKGYO
|10,25
|2.529.025.367
|% 1,99
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,10
|249.918.913
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|513.672.374
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.406.150.149
|% 1,25
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3655
|30,3712
|% 0,09
|
|Euro
|32,9056
|32,9251
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,3361
|38,5284
|% 0,01
|
|Frank
|35,0598
|35,2711
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0735
|8,1140
|% 0,06
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|914,03
|916,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|971,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,22
|81,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,11
|2.033,42
|% 0,66
|