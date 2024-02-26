***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2024 19:21
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Aralık 2023 tarihli Finansal Sonuçlara ilişkin Bilgilendirme Bülteni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252077
BIST
'
18:059.334
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -40,07
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
18:0531,1240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0849
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
18:0533,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1916
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
18:052.029,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,54
|Açılış
|: 2.029,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.026,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|82,50
|685.202.371
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.965.826
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,66
|3.353.797
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|228.386.147
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|10.035.072
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|894.867.324
|% -9,99
|
|ISKUR
|6.800.000,00
|6.800.000
|% -9,93
|
|ARASE
|70,15
|909.953.255
|% -8,42
|
|OZGYO
|6,60
|235.504.592
|% -7,69
|
|THYAO
|285,50
|13.367.244.802
|% -0,35
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|MIATK
|77,10
|6.124.252.940
|% 9,99
|
|BORSK
|50,00
|6.055.471.258
|% -3,10
|
|EREGL
|45,58
|6.005.357.520
|% -1,98
|
|EKGYO
|11,63
|2.903.620.975
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,66
|6.357.284.628
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,68
|1.282.645.914
|% -4,05
|
|PSGYO
|7,65
|1.211.150.301
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|364.583.765
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1166
|31,1240
|% 0,27
|
|Euro
|33,7941
|33,8142
|% 0,57
|
|Sterlin
|39,3451
|39,5425
|% 0,35
|
|Frank
|35,2184
|35,4306
|% 0,38
|
|Riyal
|8,2727
|8,3142
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|878,61
|880,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,92
|962,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,36
|81,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,95
|2.027,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 737 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727, 114 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 432, 900 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 82 kaybederek (% -0.41 ) 8, 187
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, MOBTL, YAYLA, INTEM, IDEAS, PATEK, KTLEV, CUSAN, MIATK, LRSHO