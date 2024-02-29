***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Aralık 2021 tarihinden itibaren şirketimizde "Çimento Satış,Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı" görevini yürütmekte olan Ümit Çetin, şirketimizden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252918BIST