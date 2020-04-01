***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSteffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.trBanu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.trOnur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.trAyşen Öksüzoğlu Kurumsal Yönetişim Uzmanı 31.03.2008 0212 866 11 69 aysen.ozgurel@akcansa.com.trBarış Ergen Mali İşler Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 00 baris.ergen@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIDinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUMUT ZENAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürSTEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey YöneticiBERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey YöneticiBARIŞ KARAHÜSEYİN Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve AgregaGILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey YöneticiÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey YöneticiÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik FabrikaMUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA YöneticiDEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece FabrikaBARIŞ ERGEN Mali İşler Müdürü-Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833836BIST