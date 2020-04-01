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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2020 15:07
GÜNCEL HABERLER



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Steffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.tr
Banu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.tr
Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.tr
Ayşen Öksüzoğlu Kurumsal Yönetişim Uzmanı 31.03.2008 0212 866 11 69 aysen.ozgurel@akcansa.com.tr
Barış Ergen Mali İşler Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 00 baris.ergen@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
STEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
BARIŞ KARAHÜSEYİN Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve Agrega
GILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
BARIŞ ERGEN Mali İşler Müdürü-Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833836


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 2.461.699 % 10,00  
MEGAP 1,76 387.654 % 10,00  
MEGAP 1,76 387.654 % 10,00  
BMELK 1,21 103.991 % 10,00  
DARDL 4,62 2.204.068 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2312 8,2725 % 0,52  
Frank 6,8759 6,9174 % 0,32  
Riyal 1,7668 1,7757 % 0,81  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.584 6,40  
Altın Gr. 339 339 3,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,01 0,01  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 25,46 25,46 -0,89  
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