***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 15:07
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Steffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.tr
Banu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.tr
Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.tr
Ayşen Öksüzoğlu Kurumsal Yönetişim Uzmanı 31.03.2008 0212 866 11 69 aysen.ozgurel@akcansa.com.tr
Barış Ergen Mali İşler Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 00 baris.ergen@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
STEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
BARIŞ KARAHÜSEYİN Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve Agrega
GILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
BARIŞ ERGEN Mali İşler Müdürü-Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833836
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