***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey YöneticiSTEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey YöneticiBERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey YöneticiBARIŞ KARAHÜSEYİN Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve AgregaGILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey YöneticiÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey YöneticiÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik FabrikaMUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA YöneticiDEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece FabrikaBARIŞ ERGEN Mali İşler Müdürü-Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871904BIST