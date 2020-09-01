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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 08:53
GÜNCEL HABERLER



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
STEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
BARIŞ KARAHÜSEYİN Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve Agrega
GILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
BARIŞ ERGEN Mali İşler Müdürü-Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871904


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 33.176.091 % 10,00  
INTEM 21,78 6.292.209 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
PKENT 1.028,30 2.800.917 % 9,98  
SEKUR 8,71 7.637.924 % 9,97  
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11:37 Alış Satış %  
Dolar 7,3686 7,3740 % 0,38  
Euro 8,8218 8,8302 % 0,67  
Sterlin 9,8571 9,9066 % 0,67  
Frank 8,1309 8,1799 % 0,41  
Riyal 1,9593 1,9691 % 0,32  
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11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.990 22,04  
Altın Gr. 471 472 6,76  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,78 28,84 0,67  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,16  
B. Petrol 45,82 45,82 0,54  
Seans Raporu 11:37
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