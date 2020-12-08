Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2020 14:33



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ÇANAKKALE FABRİKA Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE,
BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi No : 13-1/1 Büyükçekmece/İSTANBUL,
SAMSUN LADİK FABRİKA İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN,
AYAZAĞA AGREGA TESİSİ Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL,
SARAY AGREGA TESİSİ Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ,
DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL,
SAMSUN AGREGA TESİSİ Çamlıyazı Köyü mevkii Atakum/SAMSUN,
ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ 18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR,
KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Muhacır Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:123 Keşan/EDİRNE,
MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR,
YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. Bahçelievler/İstanbul,
TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ,
SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul,
MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA,
SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- SAMSUN,
TOKAT HAZIR BETON TESİSİ Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT,
ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ,
KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul,
BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR,
BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul,
BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli,
EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir,
BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ Başköy mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:709/3 Nilüfer/Bursa,
NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa,
SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN,
GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli,
GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale,
ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ,
LAPSEKİ HAZIR BETON TESİSİ Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Dumlupınar Cad. DLYS Adi Ortaklığı Beton Tesisi No: 6/2 Lapseki / Çanakkale ,
TUZLA HAZIR BETON TESİSİ Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul ,
BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma ,
ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 /Esenyurt/İstanbul,
YALOVA HAZIR BETON TESİSİ Taşköprü Beldesi Taşköprü Merkez Mahallesi AK-KİM Sk. No:1/1 Taşköprü Beldesi Çiftlikköy/Yalova


Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Steffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.tr
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.tr
Barış Toprak Mali İşler Müdürü 07.12.2020 0216 571 30 50 Baris.TOPRAK@akcansa.com.tr
Banu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.tr
Ayşen Öksüzoğlu Kurumsal Yönetişim Uzmanı 31.03.2008 0212 866 11 69 aysen.ozgurel@akcansa.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892084


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:541.343
Değişim :  0,99% |  13,19
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.348 En Düşük
1.332
BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 18,16 275.982.213 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.911.799 % 9,99  
DOBUR 24,74 9.001.949 % 9,96  
SILVR 5,98 12.993.671 % 9,93  
KRVGD 11,97 126.406.109 % 9,92  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Dolar 7,8272 7,8313 % 0,28  
Euro 9,4868 9,4933 % 0,36  
Sterlin 10,3771 10,4291 % -0,39  
Frank 8,7582 8,8109 % 0,30  
Riyal 2,0794 2,0899 % 0,18  
daha fazla
15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.866 1,55  
Altın Gr. 469 469 1,25  
Cumhuriyet 3.105 3.152 36,00  
Tam 3.092 3.170 35,04  
Yarım 1.494 1.533 16,95  
Çeyrek 749 767 8,48  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 0,09  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 48,67 48,67 -0,12  
Seans Raporu 15:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru