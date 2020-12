***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ÇANAKKALE FABRİKA Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE,BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi No : 13-1/1 Büyükçekmece/İSTANBUL,SAMSUN LADİK FABRİKA İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN,AYAZAĞA AGREGA TESİSİ Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL,SARAY AGREGA TESİSİ Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ,DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL,SAMSUN AGREGA TESİSİ Çamlıyazı Köyü mevkii Atakum/SAMSUN,ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ 18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR,KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Muhacır Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:123 Keşan/EDİRNE,MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR,YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. Bahçelievler/İstanbul,TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ,SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul,MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA,SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- SAMSUN,TOKAT HAZIR BETON TESİSİ Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT,ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ,KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul,BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR,BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul,BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli,EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir,BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ Başköy mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:709/3 Nilüfer/Bursa,NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa,SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN,GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli,GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale,ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ,LAPSEKİ HAZIR BETON TESİSİ Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Dumlupınar Cad. DLYS Adi Ortaklığı Beton Tesisi No: 6/2 Lapseki / Çanakkale ,TUZLA HAZIR BETON TESİSİ Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul ,BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma ,ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 /Esenyurt/İstanbul,YALOVA HAZIR BETON TESİSİ Taşköprü Beldesi Taşköprü Merkez Mahallesi AK-KİM Sk. No:1/1 Taşköprü Beldesi Çiftlikköy/YalovaYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSteffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.trDinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.trBarış Toprak Mali İşler Müdürü 07.12.2020 0216 571 30 50 Baris.TOPRAK@akcansa.com.trBanu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.trAyşen Öksüzoğlu Kurumsal Yönetişim Uzmanı 31.03.2008 0212 866 11 69 aysen.ozgurel@akcansa.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892084BIST