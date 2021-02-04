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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.02.2021 16:38



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Steffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.tr
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.tr
Barış Toprak Mali İşler Müdürü 07.12.2020 0216 571 30 50 Baris.TOPRAK@akcansa.com.tr
Banu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907481


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IZTAR 25,60 3.534.003 % 9,97  
ISKPL 28,48 25.359.418 % 9,96  
SUMAS 79,65 404.113 % 9,94  
ALMAD 2,99 6.867.647 % 9,93  
IDEAS 21,60 19.560.380 % 9,70  
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Dolar 7,1276 7,1313 % -0,46  
Euro 8,5545 8,5610 % -0,75  
Sterlin 9,7164 9,7652 % -0,16  
Frank 7,8692 7,9166 % -0,78  
Riyal 1,8943 1,9038 % -0,43  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 -20,58  
Altın Gr. 417 417 -4,94  
Cumhuriyet 2.766 2.808 -46,00  
Tam 2.755 2.827 -41,57  
Yarım 1.332 1.368 -20,10  
Çeyrek 668 684 -10,06  
Gümüş.Ons 26,46 26,49 -0,35  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,07  
B. Petrol 58,75 58,75 0,06  
Seans Raporu 16:33
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