***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2021 16:38
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Steffen Schebesta Genel Müdür Yardımcısı-Finans 16.01.2017 0216 571 30 00 steffen.schebesta@akcansa.com.tr
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Onur Kerem Günel Hukuk Müşaviri 31.03.2008 0216 571 30 00 onur@ogunel.av.tr
Barış Toprak Mali İşler Müdürü 07.12.2020 0216 571 30 50 Baris.TOPRAK@akcansa.com.tr
Banu Uçer Kurumsal İletişim Müdürü 31.03.2008 0216 571 30 13 banu.ucer@akcansa.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907481
BIST
16:331.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:337,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0332
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:338,5610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0646
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:33415,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -6,78
|Açılış
|: 415,30
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:33
|IZTAR
|25,60
|3.534.003
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|25.359.418
|% 9,96
|
|SUMAS
|79,65
|404.113
|% 9,94
|
|ALMAD
|2,99
|6.867.647
|% 9,93
|
|IDEAS
|21,60
|19.560.380
|% 9,70
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BERA
|25,66
|74.122.878
|% -4,96
|
|ULUUN
|16,23
|82.502.006
|% -3,79
|
|DNISI
|17,97
|136.428.657
|% -3,65
|
|DOKTA
|36,54
|2.569.994
|% -3,44
|
|ESEN
|34,30
|205.381.649
|% -0,58
|
|ARDYZ
|60,70
|159.082.810
|% 2,10
|
|IHLGM
|1,43
|146.069.650
|% 0,00
|
|DNISI
|17,97
|136.428.657
|% -3,65
|
|SAFKR
|12,34
|126.552.214
|% 9,30
|
|IHLGM
|1,43
|146.069.650
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,53
|72.830.472
|% 0,40
|
|HDFGS
|4,32
|105.286.861
|% -2,26
|
|TURSG
|7,58
|110.435.210
|% -0,79
|
|BNTAS
|5,40
|59.484.768
|% 0,75
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1276
|7,1313
|% -0,46
|
|Euro
|8,5545
|8,5610
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,7164
|9,7652
|% -0,16
|
|Frank
|7,8692
|7,9166
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8943
|1,9038
|% -0,43
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-20,58
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.755
|2.827
|-41,57
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-20,10
|
|Çeyrek
|668
|684
|-10,06
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,75
|58,75
|0,06
|