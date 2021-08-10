***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2021 16:30
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
STEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
GILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
DİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956939
BIST
16:301.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:308,6168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3010,1077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0535
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:30477,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,46
|Açılış
|: 478,43
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KARYE
|11,88
|104.126.562
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.005.466
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.642
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.764.612
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.139.489
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|129.049.364
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.922.274
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.872.212
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,00
|12.580.029
|% -7,55
|
|SISE
|8,34
|1.121.078.564
|% 1,96
|
|EREGL
|19,76
|1.107.459.758
|% -3,70
|
|GARAN
|9,18
|1.015.181.780
|% 0,44
|
|GENIL
|15,47
|873.505.245
|% 8,18
|
|KRDMD
|7,99
|699.978.675
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,48
|438.034.823
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.121.078.564
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.015.181.780
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,86
|190.708.731
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,99
|699.978.675
|% 0,25
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6193
|8,6219
|% -0,19
|
|Euro
|10,0999
|10,1051
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8867
|11,9463
|% -0,28
|
|Frank
|9,2950
|9,3510
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2894
|2,3008
|% -0,26
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.164
|3.244
|-26,73
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-12,93
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,00
|70,00
|0,96
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.64 ) 1, 548
-
16:39XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 11, 676.00 milyon TL de
-
16:37DERHL
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 685 adet işlem
-
16:36VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 636, 687 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 11, 554.00 milyon TL de