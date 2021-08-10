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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2021 16:30



***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
STEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
GILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
DİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956939


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RODRG 17,84 2.005.466 % 9,99  
SELGD 6,17 20.409.642 % 9,98  
SNKRN 28,00 1.157.881 % 9,98  
PENTA 59,00 16.764.612 % 9,97  
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Riyal 2,2894 2,3008 % -0,26  
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Altın Ons 1.727 1.728 -2,34  
Altın Gr. 478 478 -2,30  
Cumhuriyet 3.182 3.230 -27,00  
Tam 3.164 3.244 -26,73  
Yarım 1.529 1.569 -12,93  
Çeyrek 767 785 -6,47  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 -0,13  
Gümüş Gr. 6,44 6,46 -0,06  
B. Petrol 70,00 70,00 0,96  
Seans Raporu 16:28
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