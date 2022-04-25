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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2022 18:22
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Jason South Genel Müdür Yardımcısı-Finans 13.12.2021 0216 571 30 00 jason.south@akcansa.com.tr
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Hilal Yıldız Çelik Kurumsal Yönetişim Yöneticisi 11.05.2021 0216 571 30 60 hilal.yildizcelik@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 205295 - 700622




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023584


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 14,63 32.969.337 % 7,97  
TKFEN 23,00 396.425.751 % 3,11  
ULUFA 2,94 47.406.845 % 0,94  
VBTYZ 22,60 13.671.037 % 0,00  
TEZOL 16,35 23.708.440 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7780 14,7814 % 0,09  
Euro 15,8270 15,8377 % 0,03  
Sterlin 18,7703 18,8644 % -0,02  
Frank 15,3422 15,4347 % 0,02  
Riyal 3,9269 3,9466 % -0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 5,34  
Altın Gr. 904 904 2,57  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,71 23,73 0,09  
Gümüş Gr. 11,27 11,28 0,04  
B. Petrol 103 103 0,68  
Seans Raporu 18:05
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