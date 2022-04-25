***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.04.2022 18:22
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Jason South Genel Müdür Yardımcısı-Finans 13.12.2021 0216 571 30 00 jason.south@akcansa.com.tr
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 25 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Hilal Yıldız Çelik Kurumsal Yönetişim Yöneticisi 11.05.2021 0216 571 30 60 hilal.yildizcelik@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 205295 - 700622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023584
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0138
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7861
En Düşük
14,7663
18:0515,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8147
18:05903,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,93
|Açılış
|: 903,87
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,63
|32.969.337
|% 7,97
|
|TKFEN
|23,00
|396.425.751
|% 3,11
|
|ULUFA
|2,94
|47.406.845
|% 0,94
|
|VBTYZ
|22,60
|13.671.037
|% 0,00
|
|TEZOL
|16,35
|23.708.440
|% 0,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 0,00
|
|ADEL
|25,14
|7.372.575
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|30.570.111
|% 0,00
|
|ALCTL
|28,00
|24.102.141
|% 0,00
|
|ALGYO
|37,52
|42.335.885
|% 0,00
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7780
|14,7814
|% 0,09
|
|Euro
|15,8270
|15,8377
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,7703
|18,8644
|% -0,02
|
|Frank
|15,3422
|15,4347
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9269
|3,9466
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|5,34
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem