Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2022 17:54
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Jason South Genel Müdür Yardımcısı-Finans 13.12.2021 0216 571 30 00 jason.south@akcansa.com.tr
Dinçer Bulan Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.04.2020 0216 571 30 00 dincer.bulan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206403 - 703385
Erdem Erdoğan Mali İşler Grup Müdürü 01.06.2022 0216 571 30 00 erdem.erdogan@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 210076 - 702157
Hilal Yıldız Çelik Kurumsal Yönetişim Yöneticisi 11.05.2021 0216 571 30 00 hilal.yildizcelik@akcansa.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI- KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 205295 - 700622

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
JASON COLE SOUTH Genel Müdür Yarımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
BERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
GERGELY BOROSI Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik
İLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket Müdürü
SİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Yönetici
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
DİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034014


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:432.567
Değişim :  0,78% |  19,83
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 81.506.743 % 9,99  
ULUUN 15,65 233.864.074 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.272.252 % 9,97  
MZHLD 80,55 17.986.568 % 9,97  
IHLGM 0,78 38.592.174 % 9,86  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Dolar 16,3841 16,3978 % 0,01  
Euro 17,5095 17,5257 % -0,54  
Sterlin 20,4526 20,5552 % -0,79  
Frank 16,9636 17,0658 % -0,38  
Riyal 4,3636 4,3855 % 0,04  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,48  
Altın Gr. 972 972 2,76  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,17  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 0,09  
B. Petrol 118 118 1,96  
Seans Raporu 17:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru