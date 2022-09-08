***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilHAYRULLAH HAKAN GÜRDAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 01.09.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HeidelbergCement AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilDR. CARSTEN SAUERLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.07.2018 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yrd. (Finans) Yönetim Kurulu Üyesi Phoenix Group CFO Evet Bağımsız Üye DeğilBÜLENT BOZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026351 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDR. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/912494 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Üst Düzey YöneticiJASON COLE SOUTH Genel Müdür Yarımcısı-Finans Üst Düzey YöneticiGERGELY BOROSI Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey YöneticiÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve LojistikİLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket MüdürüSİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup MüdürüÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik FabrikaMUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA YöneticiDEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece FabrikaDİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061737BIST