***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilHAYRULLAH HAKAN GÜRDAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 01.09.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HeidelbergCement AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilSAKİNE ŞEBNEM ÖNDER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.09.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Hukuk, Risk ve Uyum Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilDR. CARSTEN SAUERLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.07.2018 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yrd. (Finans) Yönetim Kurulu Üyesi Phoenix Group CFO Evet Bağımsız Üye DeğilBÜLENT BOZDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026351 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDR. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/912494 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064068BIST