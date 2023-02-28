***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVECİH YILMAZ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiJASON COLE SOUTH Genel Müdür Yarımcısı-Finans Üst Düzey YöneticiAYÇA AYŞE KUT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey YöneticiGERGELY BOROSI Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey YöneticiÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve LojistikİLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket MüdürüSİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup MüdürüÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik FabrikaMUSTAFA ERHAN ARSLAN Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika Yönetici Proje Yöneticisi / Proje ve Yatırım Müdürü / Bakım, Yatırım ve Proje Müdürü-Grup MüdürüDEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece FabrikaDİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117553BIST