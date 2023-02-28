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***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2023 16:03
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VECİH YILMAZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
JASON COLE SOUTH Genel Müdür Yarımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
AYÇA AYŞE KUT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici
GERGELY BOROSI Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik
İLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket Müdürü
SİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA ERHAN ARSLAN Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika Yönetici Proje Yöneticisi / Proje ve Yatırım Müdürü / Bakım, Yatırım ve Proje Müdürü-Grup Müdürü
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
DİNÇER BULAN Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117553


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PCILT 31,28 61.694.255 % 9,99  
PRKME 17,62 48.131.798 % 9,99  
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Altın Ons 1.829 1.829 11,67  
Altın Gr. 1.109 1.109 5,86  
Cumhuriyet 7.438 7.550 -29,00  
Tam 7.519 7.595 22,00  
Yarım 3.673 3.717 11,00  
Çeyrek 1.837 1.858 5,00  
Gümüş.Ons 20,90 20,93 0,33  
Gümüş Gr. 12,64 12,66 0,15  
B. Petrol 83,72 83,72 1,68  
Seans Raporu 18:05
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