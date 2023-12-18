***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2023 12:41
***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VECİH YILMAZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
JASON COLE SOUTH Genel Müdür Yarımcısı-Finans Üst Düzey Yönetici
ÜLGEN ERYÜREK ASLAN Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Strateji ve İş Geliştime Müdürü, Çimento ve Hazır Beton Satış Planlama ve Pazarlama Grup Müdürü, Strateji ve Kurumsal Performans Grup Müdürü
GERGELY BOROSI Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik
İLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket Müdürü
SİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü
ÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika
MUSTAFA ERHAN ARSLAN Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika Yönetici Proje Yöneticisi / Proje ve Yatırım Müdürü / Bakım, Yatırım ve Proje Müdürü-Grup Müdürü
DEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika
DİNÇER BULAN Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü, Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226399
BIST