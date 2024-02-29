***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVECİH YILMAZ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiJASON COLE SOUTH Genel Müdür Yarımcısı-Finans Üst Düzey YöneticiÜLGEN ERYÜREK ASLAN Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey Yönetici Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Strateji ve İş Geliştime Müdürü, Çimento ve Hazır Beton Satış Planlama ve Pazarlama Grup Müdürü, Strateji ve Kurumsal Performans Grup MüdürüGERGELY BOROSI Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey YöneticiİLKER KOÇ Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Kalite ve Ar-Ge Müdürü / Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü / Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü / Bağlı Ortaklık Şirket MüdürüSİNAN İNAÇ Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey Yönetici Strateji ve İş Geliştirme Müdürü / Strateji ve İş Geliştirme Grup MüdürüÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik FabrikaMUSTAFA ERHAN ARSLAN Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika Yönetici Proje Yöneticisi / Proje ve Yatırım Müdürü / Bakım, Yatırım ve Proje Müdürü-Grup MüdürüDEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece FabrikaDİNÇER BULAN Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü, Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252922BIST