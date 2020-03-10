***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 10:00
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825934
BIST
11:09105.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 2.030,50
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
11:096,1325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0143
|Açılış
|: 6,1340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1264
11:096,9808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0490
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9561
11:09328,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,81
|Açılış
|: 328,01
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,51
|3.275.289
|% 11,36
|
|DOKTA
|24,56
|2.587.819
|% 10,63
|
|RAYSG
|3,51
|3.489.253
|% 10,38
|
|DGATE
|7,94
|22.917.764
|% 10,28
|
|DESPC
|5,39
|13.083.269
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|349.929
|% -14,98
|
|CRDFA
|2,15
|19.458
|% -7,33
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|ARSAN
|3,94
|3.420.300
|% -3,90
|
|THYAO
|10,79
|244.601.123
|% 3,95
|
|ASELS
|28,24
|212.263.229
|% 1,73
|
|GARAN
|9,44
|124.675.227
|% 2,83
|
|EREGL
|8,84
|72.432.199
|% 3,63
|
|ODAS
|1,91
|72.358.227
|% 2,14
|
|ODAS
|1,91
|72.358.227
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,29
|43.973.469
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,39
|46.931.835
|% 2,96
|
|KARSN
|1,71
|55.194.640
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,34
|71.221.496
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9891
|8,0292
|% -0,58
|
|Frank
|6,5679
|6,6075
|% -0,66
|
|Riyal
|1,6291
|1,6373
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-17,08
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,08
|36,08
|1,72
|