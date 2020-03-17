***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:56
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829967
BIST
13:0482.705
En Yüksek
|Değişim
|: -5,90%
|| -5.183,80
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:046,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4729
En Düşük
6,4177
13:047,1747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
13:04306,29
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -7,15
|Açılış
|: 306,50
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.256.693
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,39
|184.755
|% 4,51
|
|SALIX
|3,65
|5.446
|% 2,82
|
|AYGAZ
|8,05
|1.624.261
|% -12,97
|
|HLGYO
|0,99
|5.323.534
|% -10,00
|
|YGYO
|0,36
|3.708.970
|% -10,00
|
|ARSAN
|2,25
|1.494.879
|% -10,00
|
|ALKIM
|39,24
|5.673.053
|% -10,00
|
|ASELS
|20,86
|431.240.800
|% -8,99
|
|THYAO
|7,46
|400.454.474
|% -9,36
|
|GARAN
|7,89
|263.716.556
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,96
|115.886.467
|% -3,45
|
|AKBNK
|5,74
|106.805.820
|% -3,85
|
|YKBNK
|1,96
|115.886.467
|% -3,45
|
|TSKB
|0,85
|50.821.903
|% -3,41
|
|THYAO
|7,46
|400.454.474
|% -9,36
|
|IHLGM
|0,78
|39.637.026
|% -9,30
|
|EKGYO
|1,08
|46.364.613
|% -4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8399
|7,8792
|% -0,39
|
|Frank
|6,7535
|6,7942
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7184
|1,7271
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-41,82
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.043
|2.096
|12,82
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,20
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,29
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-0,25
|