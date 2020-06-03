***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 10:47
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848702
BIST
12:05108.841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 743,84
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:056,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7465
En Düşük
6,6727
12:057,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5717
En Düşük
7,4561
12:05372,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,37
|Açılış
|: 372,49
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|70.012.472
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.219.089
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.286.692
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.002.537
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|IDGYO
|4,66
|5.590.856
|% -6,80
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,25
|792.272.667
|% 2,36
|
|ASELS
|32,08
|533.767.826
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,73
|386.853.106
|% 1,17
|
|THYAO
|12,59
|333.653.013
|% -0,16
|
|AKBNK
|5,87
|251.237.441
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,73
|386.853.106
|% 1,17
|
|GARAN
|8,25
|792.272.667
|% 2,36
|
|ADESE
|1,71
|131.056.901
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,32
|87.820.173
|% 1,54
|
|KARSN
|1,87
|122.788.731
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4457
|8,4880
|% 0,76
|
|Frank
|6,9694
|7,0114
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7897
|1,7986
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,87
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.511
|-40,00
|
|Tam
|2.487
|2.518
|-1,40
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-4,50
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,48
|