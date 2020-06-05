***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 11:08
***AKCNS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKCNS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849371
BIST
12:32109.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 274,03
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.725
12:326,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7736
En Düşük
6,7351
12:327,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
12:32372,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 372,18
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|213.373
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.294.503
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|1.888.177
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.540.955
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.408.525
|% 9,93
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|11.346.028
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|GSDDE
|4,29
|2.153.067
|% -7,74
|
|THYAO
|12,73
|484.366.583
|% 1,11
|
|GARAN
|8,17
|316.370.892
|% 0,37
|
|TUPRS
|89,25
|283.258.386
|% 3,12
|
|PETKM
|3,79
|277.220.749
|% -1,81
|
|ASELS
|31,80
|188.398.444
|% 0,38
|
|PETKM
|3,79
|277.220.749
|% -1,81
|
|CEMAS
|1,24
|70.420.076
|% 0,81
|
|MNDRS
|2,80
|145.466.806
|% 9,80
|
|EKGYO
|1,63
|86.761.227
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,32
|63.550.770
|% -2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5241
|8,5669
|% 0,52
|
|Frank
|7,0408
|7,0832
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7980
|1,8070
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,05
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.441
|-6,40
|
|Tam
|2.483
|2.508
|-10,30
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|-3,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|1,07
|